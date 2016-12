Villingen-Schwenningen Orientierung am "Nichts"

Zu einer nahezu intimen Klassenzimmervorstellung war die Bühne "Theatermobile Spiele" aus Karlsruhe angereist, bestehend aus gerade einmal zwei Personen: Regisseur Thorsten Kreilos und Schauspieler Rüdiger Hellmann. Georg Büchner wurde nur 23 Jahre alt und doch sind "Dantons Tod", "Lenz", "Leonce und Lena" oder "Woyzeck" berühmt und wurden mehrmals verfilmt. Daraus entstand die Collage "Büchner. Die Welt. Ein Riss", die nicht nur aufgrund der absoluten Nähe von Darsteller und Zuschauern, sondern auch durch das kraftvolle, souveräne, stellenweise atemberaubende Spiel Hellmanns in den Bann schlug.

Schwarze Folie, kahle Äste, darin eine nackte Puppe – schon das Bühnenbild spiegelt Büchners nihilistische Sicht auf die Welt wieder. Durch die gedankliche Orientierung am "Nichts", an einer nicht vorhandenen Werte- oder Gesellschaftsordnung, stehen das Individuum und seine Neigungen im Vordergrund – eine Ansicht von bestürzender Aktualität. Für Büchners Figuren, Danton auf dem Weg zum Schafott, den verwirrt philosophierenden König Peter, Lenz und Woyzeck, die dem Wahnsinn verfallen – allesamt von Hellmann in einer fließenden Spielweise vorzüglich verkörpert – ist das Nichts aber ein Sehnsuchtsort von eher zweifelhafter Schönheit.

Im Nachgespräch mit dem Regisseur hatten die Gymnasiasten Gelegenheit, Stellen der anspruchsvollen Gesamtsicht auf Büchners depressive Welt zu hinterfragen und sich so auf außergewöhnliche Weise auf ihre Deutschprüfung im Frühjahr vorzubereiten.