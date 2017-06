Villingen-Schwenningen Orgelmusik zur Marktzeit mit Breinlinger

VS-Villingen. Aufgeführt werden Orgelwerke von Franz Xaver Schnizer, Friedrich Wilhelm Zachow und Louis Marchand. Gerhard Breinlinger war Organist an der Freiburger Universitätskirche. Sein Musikstudium schloss er ab mit dem Orgellehrer-Diplom und der künstlerischen Reifeprüfung für Orgel. Von 1981 bis 2014 war er Schulmusiker am Staatlichen Droste-Hülshoff-Gymnasium (mit Musik-Profil-Zug) in Meersburg. Zehn Jahre lang leitete er den Droste-Hülshoff-Chor und das Bodensee-Ärzte-Orchester. Der Eintritt ist frei.