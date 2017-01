VS-Villingen. Am Samstag, 14. Januar, 11 Uhr, wird die Reihe "Orgelmusik zur Markzeit" in der Benediktinerkirche in Villingen fortgesetzt. Der Eintritt ist frei. Zum Auftakt im neuen Jahr spielt Münster- und Bezirkskantor Roman Laub an der rekonstruierten Silbermann-Orgel Werke von Dietrich Buxtehude und die berühmte d-Moll-Toccata von Johann Sebastian Bach. Roman Laub ist seit 2013 Münster- und Bezirkskantor am Villinger Münster Unserer Lieben Frau. Er leitet den ­Münsterkinderchor, den Kammerchor Capella Nova und die Schola cantorum. In der Bezirksarbeit im Dekanat Schwarzwald-Baar ist er für die C-Ausbildung und den Villinger Oratorienchor zuständig. Darüber hinaus betreut er die Münsterkonzerte am Villinger Münster und die Orgelmusiken zur Marktzeit.