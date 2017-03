VS-Villingen. Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit in der Villinger Benediktinerkirche findet am Samstag, 11. März, ab 11 Uhr mit der Organistin Lydia Schimmer aus Stuttgart statt. Während des halbstündigen Konzerts werden Werke von Johann Sebastian Bach (Toccata und Fuge F-Dur und Choralvorspiel "Schmücke dich, o liebe Seele") und Nicolas de Grigny aufgeführt. Lydia Schimmer studierte Kirchenmusik und Instrumentalpädagogik für Tasteninstrumente an den Musikhochschulen Stuttgart und Freiburg. Nach dem Abschluss ihres Studiums vertrat sie 2011 den Villinger Bezirks- und Münsterkantor Christian Schmitt während seiner Elternzeit. Ab 2012 war sie hauptamtliche Kirchenmusikerin der Seelsorgeeinheit Nördlicher Kaiserstuhl und zusätzlich an der diözesanen Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker im Dekanat Endingen-Waldkirch beteiligt.