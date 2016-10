VS-Villingen. Die nächste "Orgelmusik zur Markzeit" an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel wird von Lydia Schimmer, jetzt Domkantorin in Stuttgart, gespielt. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 8. Oktober, 11 bis 11.30 Uhr, in der Benediktinerkirche in Villingen statt. Es werden Werke von Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt, Georg Muffat und Francois Couperin zu hören sein. Lydia Schimmer stammt aus Offenburg und begann schon in früher Kindheit mit dem Klavierspiel. Nach dem Abschluss ihres Studiums vertrat sie 2011 den Villinger Bezirks- und Münsterkantor Christian Schmitt während seiner Elternzeit. Ab 2012 war sie hauptamtliche Kirchenmusikerin der Seelsorgeeinheit Nördlicher Kaiserstuhl und zusätzlich an der diözesanen Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker im Dekanat Endingen-Waldkirch beteiligt.