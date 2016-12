VS-Villingen. Die nächste "Orgelmusik zur Markzeit" an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel wird von Georg Koch, Bezirkskantor und erzbischöflicher Orgelsachverständiger aus Singen, gespielt werden. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 10. Dezember, 11 bis 11.30 Uhr in der Benediktinerkirche statt. Es werden Werke aus der Zeit zwischen 1650 und 1800 von Louis Couperin, Georg Muffat, Franz Xaver Murschhauser und Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier zu hören sein. Der Eintritt ist frei.