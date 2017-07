Villingen-Schwenningen Orgelmusik mit Andreas Rütschlin

VS-Villingen. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 8. Juli, 11 bis 11.30 Uhr, in der Benediktinerkirche in Villingen statt. Aufgeführt werden anlässlich des Reformationsjubiläums Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Andreas Rütschlin war von 2004 bis 2010 als Kirchenmusiker am Villinger Münster und Dozent in der C-Ausbildung der Erzdiözese Freiburg tätig. Seit Februar 2010 ist er hauptamtlicher Kirchenmusiker der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Donaueschingen. Die Orgelmusik zur Marktzeit erfreut sich in ihrem nun bereits 15. Jahr ungeschmälert großer Beliebtheit in der gesamten Region aufgrund des herrlichen Klanges der Silbermann-Orgel. Der Eintritt zum Konzert ist frei.