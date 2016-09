VS-Villingen. Die nächste "Orgelmusik zur Marktzeit" an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel wird von Stefan Kießling aus Leipzig gespielt. Das halbstündige Konzert findet in der kommenden Woche am Samstag, 10. September, 11 bis 11.30 Uhr, in der Benediktinerkirche in Villingen statt. Zu hören sein werden Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach. Stefan Kießling stammt aus Görlitz und erhielt seinen ersten Klavierunterricht bereits mit sechs Jahren. Er arbeitet als freischaffender Konzertorganist. Seine Engagements führen ihn durch ganz Deutschland und inzwischen in viele Länder Europas, nach Kanada und die USA. Der Eintritt ist frei, Spenden sind will­kommen.