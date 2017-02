VS-Villingen. Die nächste "Orgelmusik zur Markzeit" an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel bestreitet die Organistin Irene Roth-Halter aus Konstanz. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 11. Februar, 11 bis 11.30 Uhr, in der Benediktinerkirche statt. Aufgeführt wird die "Suite du deuxième ton" von Louis-Nicolas Clérambault sowie die "Orgeltänze" der zeitgenössischen Schweizer Komponistin Maja Bösch-Schildknecht. Irene Roth-Halter ist seit 1993 Organistin an der Basilika St. Ulrich in Kreuzlingen sowie seit 1999 an der Stefanskirche in Konstanz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.