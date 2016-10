Villingen-Schwenningen Orgelgottesdienst in Stadtkirche

Dieser Orgelgottesdienst findet am Montag, 31. Oktober, 20 Uhr, in der Stadtkirche statt. Es spielt Christof Wünsch. Die Liturgie wird mit Textbeiträgen von Pfarrerin Brigitte Güntter gestaltet. Eingerahmt wird das Programm mit Präludium und Fuge Es-Dur von Johann Sebastian Bach. Bach komponierte die beiden Stücke als Rahmen der "Clavierübung 3. Teil", einer Sammlung exemplarischer Choralbearbeitungen. Albert Schweitzer wies darauf hin, dass die Dreiteiligkeit sowohl des Präludiums, als auch der Fuge die Dreieinigkeit Gottes darstellen soll.

Der Reger-Freund und Lehrer Adalbert Lindner begleitete Reger bei der Komposition seiner ersten Choralphantasie. "Bei meinen häufigen Besuchen in seinem Arbeitszimmer überraschte ich ihn nun nicht selten bei Lektüre und Studium dieser geistlichen Texte und Melodien, und wenn wir in unsern Gesprächen auf dieses Thema kamen, rief er oft aus: ›Die Protestanten wissen nicht, was sie an ihrem Chorale haben!‘" (Reger war Katholik.) Und an das gemeinsame Spiel der entstehenden Phantasie auf dem Klavier erinnerte sich Lindner: "Ich fühlte es deutlich: das waren Klänge von einer solch ehernen Wucht, erhabenen Majestät und Weihe, wie sie seit den Tagen Johann Sebastian Bachs wohl nicht mehr von eines Sterblichen Geist ersonnen; das waren Stentorstimmen, Heroldsrufe, die den Anbruch einer neuen Epoche auf dem Gebiete der Orgelliteratur verkünden mussten." Dieser Überschwang darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das "Neue" bei Reger auch in der Gebrochenheit der Musik liegt. Besonders deutlich wird dies nach der Choralzeile "das Reich muss uns doch bleiben". Mit diesem Hinweis auf das Jesus-Wort "Mein Reich ist nicht von dieser Welt" erteilte Reger dem Militarismus seiner Zeit und jedem Missbrauch des Lutherschen "Kampflieds" eine Absage.

Als weiteres Werk von Reger erklingen Toccata d-moll und Fuge D-Dur aus op. 59 sowie von Johann Sebastian Bach die Choralbearbeitung "O Lamm Gottes unschuldig".