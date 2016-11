Villingen-Schwenningen Orden belohnt Michaela Raus

Während Cornelia Hermes über einen guten Kassenstand informierte, bescheinigten Fabian Schwarz und Wolfgang Linkenheil, dass die Kasse bei Cornelia Hermes in besten Händen sei. Ortsvorsteher Klaus Martin bedankte sich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Michaela Raus. "Der Verein war unter deiner Führung erfolgreich und steht gut da", so der Ortsvorsteher.

Ohne Schwierigkeiten konnten die Wahlen abge­wickelt werden, da vom Vorstandsteam Stefanie ­Baumann, Cornelia Hermes und Melanie King mit einem großen Vertrauensvotum wiedergewählt wurden und für Michaela Raus der bisherige Beirat Michael Zimmermann in das Vorstandsteam gewählt wurde. Sein bisheriges Amt übernimmt Marc Rottler. ­Fabian Schwarz wird zusammen mit Wolfgang Linkenheil weiterhin die Kasse prüfen.

Für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Manuel Dufner, Claudia ­Eisele, Manfred Fischer, ­Cornelia Hermes, Alexander Lees, Sandra Matthes, Doris Seemann, Rosi Wild-Weber und Regina Zimmermann.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden die Gründer der Gayser-Gilde, Regina ­Becherer, Birgit Hubert und Carmen Beha, Dietmar Laufer, Dieter Riegger, Josef Wolbert und Bodo Witzke mit einem besonderen Orden bedacht.

In einem besonderen Tagesordnungspunkt ging das neu gewählte Gremium auf die Zukunft der Dorffasnet in Obereschach ein. Grund hierfür ist die Tatsache, dass bei der Eröffnung der Fastnacht am Schmutzigen Donnerstag bei der Knochensuche und beim Knochenverbrennen am Fastnachtsdienstag nur wenige Hästräger an diesen ureigensten Veranstaltungen teilnehmen und sich dafür lieber in der Stadt als im Ort aufhalten. Zu diesem Thema will man sich in absehbarer Zeit zusammensetzen und nach geeigneten Lösungen suchen.