Villingen-Schwenningen Oratorienkonzert zum Stadtjubiläum

VS-Villingen. Seit Jahren ziehen die Villinger Münsterkonzerte zahlreiche Zuhörer in ihren Bann. Bekannte Solisten, Vokalensembles, Orchester und Organisten aus dem In- und Ausland, haben im Münster, in der Benediktinerkirche oder im Franziskanerkonzerthaus in den vergangenen Jahren Konzerte gegeben.

Sechs Konzerte

Auch in diesem Jahr geht die Konzertreihe weiter. Roman Laub freut sich darüber, dass er sechs Konzerte anbieten kann. Zudem gibt es parallel noch die Orgelreihe an der rekonstruierten Silbermannorgel in der Benediktinerkirche, die unter dem Motto "Orgelmusik zur Marktzeit" und zahlreiche Zuhörer jeweils am zweiten Samstag im Monat anlockt.