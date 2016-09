Villingen-Schwenningen Opfer sind oft Frauen und Kinder

"Mut zum Hinsehen" möchte eine Ausstellung machen, die vom 10. bis 20. Oktober im Landratsamt zu sehen ist. Schon zum zweiten Mal werden die 70 Bilder gezeigt, die "dem Opfer sein ein Gesicht geben" wollen. "Die Ausstellung will auf die alltägliche und oft im Verborgenen stattfindende Kriminalität aufmerksam machen", heißt es in einer Information der Außenstelle des Weißen Rings im Schwarzwald-Baar-Kreis, die in diesem Jahr 40 Jahre alt wird: "Sie zeigt, was die Opfer erdulden müssen, sie konfrontiert uns mit dem Leid der Betroffenen, die oftmals aus Angst, Scham oder Hilflosigkeit schweigen", so die Information zur Ausstellung Opfer, die Außenstellenleiter Jochen Link und Max Bammert, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Weissen Rings, bei einer Pressekonferenz im Landratsamt präsentierten. Die Ausstellung von eindringlichen und künstlerisch eindrucksvollen Arbeiten von Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar war vor ungefähr zehn Jahren schon einmal im Schwarzwald-Baar-Kreis zu sehen, damals war Klaus Plaueln Leiter der Außenstelle.

Landrat Sven Hinterseh erklärte, er sei froh, jetzt Schirmherr dieser Ausstellung zu sein. "Es ist wichtig, dem Opfer-Sein eine Stimme zu geben. Ungefähr 14 000 Fälle von Kindesmissbrauch gab es bundesweit im Jahr 2014, berichtet Felicitas Bichweiler: "Doch die Dunkelziffer ist acht bis zehn Mal so hoch", sagt sie. Seit ungefähr zweieinhalb Jahren ist die 27-jährige Villingerin in Sachen Prävention in Schulen und Kindergärten unterwegs. Sie will "dass man darüber spricht und nicht wegschaut." Man muss nicht schon Opfer geworden sein, um Kontakt mit dem Weißen Ring aufzunehmen. Schon im Vorfeld können Straftaten verhindert werden. Die Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern sei gut, sagt Bichweiler. Und wichtig, denn die meisten Übergriffe finden im engen Umkreis des Opfers statt. "Hätte ich das gewusst, dann hätte ich ›nein gesagt", so beschreibt Bichweiler die Reaktion der Opfer. "Erschreckend ist das Unwissen der Kinder, oft kennen sie das nicht anders", erzählt sie. Das zeige, wie wichtig Prävention sei.

"Dass Lehrer sensibel sind, ist wichtig", meint sie. Franz Link, bei der Polizei zuständig für Prävention, lobt die gute Zusammenarbeit mit Schulen und Weißem Ring. Auch er weist darauf hin, dass es wichtig sei, nicht wegzuschauen. Einige Motive der Ausstellung provozieren, schockieren und gehen an die Grenzen. "Die Brutalität der Täter erschüttert", stellt Bichweiler fest. Die Bilder setzen bewusst auf eine emotionale Wirkung. Opfer von häuslicher Gewalt sind in erster Linie Frauen und Kinder.