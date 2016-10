Villingen-Schwenningen (cos). Viel Aufregung, heiße Diskussionen und ganz unterschiedliche Meinungen gibt es zur in den Messehallen am 11. November geplanten Party unter dem Motto "Mallorca meets Fasnet". Der Präsident des Verbandes der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte Roland Wehrle rief sogar zum Boykott auf. Schwarzwälder Bote Online hörte sich in der Region und bei den Beteiligten dazu um – das Video hierzu ist veröffentlicht unter www.schwabo.de/videos