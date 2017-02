VS-Schwenningen. Auf dem Parkplatz des Messegeländes ist es bereits am Mittwoch vor einer Woche laut Polizei zur Beschädigung eines abgestellten VW-Käfers mit H-Kennzeichen und einer folgenden Unfallflucht gekommen. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken im hinteren Bereich des Parkplatzes gegen den Oldtimer. Es wurden der hintere rechte Radkasten, eine Felge sowie das hintere rechte Eck der Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt in etwa 1500 Euro. An dem VW-Käfer konnten gelbe Lackantragungen festgestellt werden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 07720/8 50 00.