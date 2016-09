VS-Villingen. Die Katzenmusik hat sich aufgrund der schlechten Wetterprognose entschieden, das für morgen, Samstag, geplante Henybogenuhrenfest abzusagen. Dafür wird es nach dem letztjährigen großen Erfolg eine zweite Auflage des Oktoberfestes am Samstag, 22. Oktober, in der Katzenmusikhalle am Unterer Dammweg geben.