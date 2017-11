Villingen-Schwenningen Ohne Integration kein Job, ohne Job keine Integration

Dass viele Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren nach teilweise mehrjähriger zermürbender Flucht aus ihrer Heimat nach Villingen-Schwenningen kamen, einen großen Integrationswillen haben, steht für Eberhard fest. Seine Mitstreiter haben genau das ebenfalls erkannt, und so gründete sich aus einem kleinen Kreis in der Flüchtlingsarbeit Aktiver Mitte des Jahres 2016 der Jobclub unter dem Dach der Diakonie in der Erstannahmestelle in Villingen. Wird die Einrichtung auch geschlossen, so geht für den Jobclub die Arbeit doch erst richtig los, denn seine Mission ist es, bei Arbeitgebern die Bedenken auszuräumen, Migranten einzustellen.

Am kommenden Dienstag, 28. November, will der Jobclub genau das tun und lädt um 16.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins Martin-Luther-Haus in Villingen (Wehrstraße 2) ein. 120 Unternehmer wurden im Vorfeld angeschrieben. Eberhard hofft, dabei mit Vorurteilen aufräumen und anhand positiver Beispiele Lust auf die Integration von Flüchtlingen im eigenen Betrieb machen zu können. Denn davon gibt es mittlerweile einige. Den 20-jährigen Gambier Alieu beispielsweise, der beim Fahrradgeschäft Singer in Schwenningen eine Ausbildung zum Fahrradmechaniker mache, beispielsweise. Eberhard selbst nahm den jungen Mann unter seine Fittiche, freute sich, als dieser ein bis zwei Wochen zur Probe im Fahrradladen mitarbeiten durfte und hat "Himmel und Hölle" in Bewegung gesetzt, dass Alieu angesichts seiner Arbeitsstelle hier bleiben durfte, als er eigentlich verlegt werden sollte. "Wenn diese Menschen Arbeit haben, bezahlen sie auch Steuern und in die Sozialsysteme", führt Eberhard vor Augen. Und mehr noch: Er ist fest davon überzeugt, dass Deutschland diese Zuwanderung braucht, sinke doch die deutsche Bevölkerung laut einer Studie der Bertelsmannstiftung bis 2050 voraussichtlich um 20 Prozent. Und auch die händeringende Suche nach Arbeitskräften und Auszubildenden in Deutschland spricht für ihn eine deutliche Sprache.

Vielleicht stehen ja einige derer, die man hier so dringend sucht, bereits als Flüchtlinge auf der Matte? "Da sind viele Talente dabei", ist Eberhard überzeugt und meint: "Die wollen schaffen!" Deutlich werde das nicht nur am Beispiel des Gambiers Alieu, sondern auch an anderen, die bei der Info-Veranstaltung vorgestellt werden.