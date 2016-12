Villingen-Schwenningen Ohne Gegenkandidaten ist der Ausgang so gut wie sicher

Wer sich mit einem Gemeinwesen wie im vorliegenden Fall mit den beiden Dörfern Deißlingen und Lauffen einigermaßen identifiziert, wer deshalb dem Gemeindevorsteher Ulbrich immer wieder mal eine Rückmeldung zu seinem "Standing" geben will, der könnte wiederum zum Schluss kommen, dass seiner Stimmabgabe trotz der oben beschriebenen Konstellation ein besonderer Wert zukommt. Sei es, um dem Bürgermeister durch Zustimmung weiteren Rückenwind zu geben. Aber auch Nein-Stimmen sind unbedingt erlaubt. Konstruktive Kritik ist aus einem Wahlschein-Nein zwar nicht abzulesen, doch gute Politiker haben in demokratisch organisierten Gesellschaften auch die Fähigkeit entwickelt, Gegenwind als Impuls fürs weitere Voransegeln anzusehen.

"50 plus", wenn jeder Zweite zur Urne geht

In diesem Sinne kann festgestellt werden: Angesichts der bei vielen – insbesondere solchen Wahlgängen mit eindeutig erscheinendem Ausgang – zu registrierenden allgemeinen Wahlmüdigkeit, wäre eine Beteiligung von "50 plus" schon als schöner Erfolg zu werten.

Mindestens jeder zweite Wahlberechtigte hätte dann sein Kreuzchen gemacht. – Das wäre als weiteres Zeichen für eine lebendige Gemeinde mit einem weithin akzeptierten Verwaltungsleiter an der Spitze zu werten. Doch warten wir ab, was vermutlich so gegen 18.30 Uhr die abgeschlossene Auszählung bringt. Dann dürfte es gleich schon den einen oder anderen Tusch und natürlich viele Gratulationen für Ralf Ulbrich und seine Familie geben.