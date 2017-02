Villingen-Schwenningen Ohne Bärenscheme wäre Fasnet undenkbar

Mit zwei Geschwistern wuchs er gegenüber des 1965 erbauten Hallenbades auf, besuchte die Bubenschule (heute Karl-Brachat-Realschule), später die Bickebergschule und lernte bei Binder-Magnete den Mechanikerberuf. "Gearbeitet habe ich als solcher aber eigentlich nie", sagt Roland Weißer und lacht. Schnell entdeckte man nämlich sein Organisationstalent und er erhielt eine Stelle in der Arbeitsvorbereitung. Nach 17 Jahren wagte er beruflich "den Sprung nach Schwenningen" und war dort lange im Qualitätsmanagement einer Firma tätig.

Zusammenhalt in der Gruppe groß geschrieben

Sein Herz schlug aber immer in Villingen. Er hat drei Söhne – alle Wueschte – und ist inzwischen als Unternehmensberater im Bereich Arbeitssicherheit selbstständig tätig. Sein Leben als Wuescht änderte sich zur Jahrtausendwende, als der damalige "Wuescht­vatter" Bernd Dilg nach neun Jahren einen Nachfolger suchte. Alle Augen richteten sich auf Roland Weißer.

"Ich habe mich schon schwergetan damit, das Amt anzunehmen", gibt er gerne zu. Er ahnte, dass viel Arbeit und viele Termine – nicht nur an der Fasnet – auf ihn zukommen würden. Er tat es trotzdem und es kam wie befürchtet. Inzwischen haben sich Roland Weißer und auch seine Frau Monika aber an seinen "Zweitjob" gewöhnt. Das ganze Jahr über gehört das Wuescht-Sein zum Familienleben dazu, denn Roland Weißer ist es wichtig, die Gruppe emotional zusammenzuhalten. Man besucht sich zu Geburtstagen, zu Hochzeiten und Taufen, ist bei Beerdigungen dabei und macht Krankenbesuche.

Als Wueschtvatter sitzt er natürlich auch im Rat der Historischen Narrozunft und seine Gruppe ist immer da, wenn sie gebraucht wird – zum Beispiel als Wirteteam in der Zehntscheuer. Richtig los geht es ab dem Dreikönigstag.

Einmal wöchentlich findet ab dann bis zur Fasnacht ein wöchentlicher Dämmerschoppen statt, bei dem sich die Wueschte für die Teilnahme an der Straßenfasnet anmelden und Gäste auf Herz und Nieren geprüft werden.

Maximal fünf dürfen das in jedem Jahr sein, ob sie dabeibleiben dürfen, entscheiden alle gemeinsam. Mehr als 50 erwachsene und 35 kleine Wueschte sollen es aber nicht werden.

"Sonst passen wir ja in kein Stüble mehr", sagt Weißer. Am "Schmotzigen" dürfen die Kinder schon einmal auf die Gass’. Dann ist Roland Weißer besonders glücklich, denn seine zwei kleinen Enkelinnen sind auch schon dabei. Für die Großen geht es am Fasnachtssamstag zum Brunnenschmücken in die Rietstraße und danach in die Ummenhofer-Scheune, um alle Utensilien, die ein Wuescht so braucht, herzurichten. Am Montagmorgen um sieben Uhr ist es dann soweit.

Aus Nordstetten hat man 100 Ballen Stroh geholt - "dafür sät unser Michael Reiser extra einen Acker an" - und frische "Suplotere" (Saublasen) hergestellt. Mit Schorle wird nach dem Strohstopfen die Kehle vom Staub befreit und geölt für die Wueschtsprüchle. 65 gibt es schon davon.

Ein Lieblingssprüchle gibt es auch

Einen, den Roland Weißer besonders gerne mag, ist dieser: "De Leck-mi-am-Arsch, hätt Hozig gett mit s’Fiedlesputzer’s Tochter. De Schieß-dri-ni isch Getti g’si – drum isch’s e scheene Hozig g’si".

Besonders stolz ist der Wueschtvatter darauf, dass seine Truppe die Fasnacht mit dem Strohverbrennen in der Nacht zum Aschermittwoch auf dem Münsterplatz beenden darf. Diese Nacht endet erst mit dem gemeinsamen Heringsessen – und dann, nach dem "Nowiesele" am Wochenende darauf, wird bei Weißers gefastet.