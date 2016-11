Villingen-Schwenningen Ohne Abstriche geht gar nichts

Villingen-Schwenningen. Noch sieht es ganz gut aus, fünf Millionen Euro mehr Gewerbesteuer als geplant, plus 1,6 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich, 400 000 Euro mehr Vergnügungssteuer, die Stadtwerke schütten 450 000 Euro an die Stadtkasse aus, also 7,56 Millionen Euro Mehreinnahmen, hatte Hans Kech berichtet. Durch die Einsparung und Verschiebung von Projekten seien weitere sieben Millionen Euro übrig, was eine Verbesserung des Haushalts um 14,5 Millionen Euro bedeute. Aber in zwei Jahren ist die Lage nach Einschätzung von Kech ganz anders: Dann werde die Zuführung an den Vermögenshaushalt nur noch drei Millionen Euro und nicht mehr wie bisher 20 Millionen Euro sein. Als Grund führte er steigende Personalkosten und Sachausgaben von 141 Millionen Euro auf 153 Millionen Euro an. Dies bedeute, dass sich die Schulden von 31 Millionen auf 68,5 Millionen Euro im Kernhaushalt mehr als verdoppelten, wenn alle Projekte gemacht würden. Der Stadtkämmerer will deshalb eine Reduzierung von mindestens 15 Millionen Euro.

Oberbürgermeister Rupert Kubon warnt vor einem zu düsteren Bild. Wenn die Stadt weiterhin mit Augenmaß plane, werde auch künftig das Geld reichen. "Weil wir vieles beschlossen haben, sollten wir nichts mehr draufsatteln", mahnt Kubon allerdings. Dies sei eine Herausforderung, aber zu schaffen. Seit dem Höchststand im Jahr 2004 wurden die Schulden auf 30 Millionen Euro nahezu halbiert und die Rücklagen seien fast ebenso hoch wie der Kernhaushalt. 30 Millionen Euro Rücklagen "das hatten wird noch nie". Damit könnten zwar die Schulden bezahlt werden, aber durch eine Reihe an Beschlüssen des Gemeinderates seien sie in erheblichem Umfang gebunden mit Projekten wie der Neckarhalle, der Sanierung des Gymnasiums am Deutenberg, der Neuordnung der Verwaltung, der Gestaltung des Schwenninger Marktplatzes und nicht zuletzt dem Jugendkulturzentrum. Diese Maßnahmen müssten in den nächsten Jahren abgearbeitet werden, "aber weitere können wir nicht angehen".

Ob das der Gemeinderat in den Haushaltsberatungen, die im Januar laufen, auch so sieht, wird sich zeigen. Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs der Verwaltung am 7. Dezember wird noch vor Weihnachten die Haushaltsstrukturkommission nichtöffentlich tagen. Die einzelnen Fraktionen planen zudem Klausurtagungen.