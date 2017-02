VS-Schwenningen. Harry Ohlig startete gestern um 11 Uhr seinen tausendsten Halbmarathon, dieses Mal zugunsten des geplanten Kinderhospiz "Sternschnuppe" in Schwenningen. Begleitet wurde er von drei Läufern, unter ihnen Jürgen Seiss vom Lauftreff Pfohren, Marathon- und Ul-traläufer, und zwei weiteren Läufern. Die Sponsorenläufe gingen gestern bis 13.30 Uhr. Es hatten sich noch mehr Läufer angesagt, die zum Teil nur einige Kilometer laufen würden und deshalb nicht ab dem Startpunkt am Hospiz Via Luce gelaufen sind. Bei dem Lauf ging es um die gute Sache. 21 100 Kilometer hat Ohlig seit gestern innerhalb von drei Jahren gelaufen. Und er würde noch drei weitere Jahre täglich einen halben Marathon laufen, erklärte er. Dann habe er die Welt einmal umrundet. Alle Besucher, Läufer und Zuschauer konnten gestern, wenn sie wollten, spenden, auch gab es T-Shirts mit dem Aufdruck "Hoffnungslauf" von Ohlig zu kaufen. Gestern war der Tag der Kinderhospizarbeit, genau an demselben Tag vor drei Jahren habe er seinen ersten Laufbegonnen, erklärt Ohlig. In drei Jahren hab er schon 76 000 Euro an Spenden erlaufen, zeigte er sich zufrieden.