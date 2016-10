Villingen-Schwenningen Oft blockieren Autos die Hydranten

VS-Villingen. Die Feuerwehren benötigen die Hydranten, um im Einsatzfall die Wasserversorgung zur Brandbekämpfung sicherzustellen. Dies sind die Oberflurhydranten, welche sichtbar auf Gehwegen oder in Rasenflächen stehen und die Unterflurhydranten, welche nur an dem weißen Hinweisschild mit roter Umrandung sowie an dem ovalen Deckel auf den Straßen und Wegen erkennbar sind. Diese Hydranten sind an das unterirdische Ringleitungsnetz der städtischen Wasserversorgung angeschlossen, aus welchem auch die einzelnen Häuser und Haushalte ihr benötigtes Wasser erhalten.

In der den beiden großen Stadtbezirken Villingen und Schwenningen befinden sich etwa 1900 zu wartende Hydranten, hiervon etwa 1000 allein in Villingen. Da die Hydrantenwartung in der Freizeit der Feuerwehrangehörigen vorgenommen wird, dauert dies mehrere Wochen. Teilweise müssen Unterflurhydranten auch mehrfach angefahren werden, da diese wegen parkender Fahrzeuge nicht geprüft werden können.

Auch im Einsatzfall ist solch ein zugeparkter Hydrant nicht nutzbar, und es kann wertvolle Zeit vergehen, bis der nächst gelegene Hydrant gefunden ist und die Schlauchleitung an den weiter entfernten Hydranten verlegt ist. Die Feuerwehr bittet deshalb darum, Fahrzeuge nicht auf oder direkt neben Unterflurhydranten abzustellen.