VS-Villingen/St. Georgen. Am Samstag, 1. Oktober, findet in der Fritzbox, dem Boulderraum der DAV Sektion Schwarzwald, ein Tag der Offenen Tür statt. Diese sogenannte Fritzbox ist in St.Georgen in der Bahnhofstraße 27. Von 15 bis 18 Uhr kann man zum Schnupperklettern kommen, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Ausgebildete Trainer zeigen die ersten Schritte und informieren über die Angebote und Gruppen des Deutschen Alpenvereins. An diesem Tag ist freier Eintritt.