VS-Villingen (sk). Die Sommerpause ist für "15 Minuten Ruhm" zu Ende. Am Dienstag, 10. Oktober, sind die Open Stage und Jam Session auf der Bühne des Villinger Jugend- und Kulturzentrums K 3 in der Kalkofenstraße wieder am Start. Zahlreiche junge und ältere Künstler sowie Nachwuchskünstler werden an diesem Abend wieder auf der frei zugänglichen Bühne auftreten. Der Eintritt wird frei sein. Beginn ist um 18.30 Uhr. Ab dann können sich die Interpreten in die Auftrittsliste eintragen. Es gab schon Poetry Slam-Vorträge, Videos, Dia-Shows, Singer-Songwriter-Performances, Band-Auftritte, und auch Tanzeinlagen.