Villingen-Schwenningen Ofen-Verbot im Rat abgesetzt

Villingen-Schwenningen. Von der Tagesordnung genommen wird das Thema "Festsetzung von Verbrennungsverboten in Bebauungsplänen" in der heutigen Gemeinderatssitzung. Die Grundsatzentscheidung zur späteren Umsetzung in Bebauungsplänen, ein Antrag der FDP-Fraktion, der in der Gemeinderatssitzung in der Neuen Tonhalle vorgesehen war, müsse abgesetzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. "Es gilt von Seiten der Stadtverwaltung noch rechtliche Dinge abzuklären, die in der Kürze der Zeit nicht abschließend erörtert werden konnten", heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.