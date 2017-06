Unter dem Leitthema "Ökumenischer Dankgottesdienst“ feiern die Schwenninger Kirchengemeinden am Pfingstmontag, 5. Juni, 10 Uhr, ihren traditionellen ökumenischen Gottesdienst im Kirchenpavillon. VS-Schwenningen. Pfingsten ist das Geburtsfest der Kirchen. Beim ersten Pfingsten empfingen die Apostel den Heiligen Geist und sie wurden zu einer Einheit zusammengeschweißt und befähigt, in aller Welt von Jesus Christus zu erzählen. In vielen Gemeinden finden darum gerade an Pfingsten ökumenische Gottesdienste und Andachten statt. Da drängt sich die Frage auf: Gibt es ökumenische Gründe, im Jahr des Reformationsgedenken zu danken? Pfarrerin Brigitte Güntter von der evangelischen Paulusge- meinde und Diakon Christian Feuerstein von der katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus-Mariä Himmelfahrt legen den Fokus mit einer Dankliturgie auf das gelungene und gewachsene Miteinander, auf das in der Ökumene zurückgeschaut werden kann.