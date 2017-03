VS-Villingen. Einen Lese- und Gesprächsabend, zu dem auch neue Teilnehmende eingeladen sind, findet am Dienstag, 21. März, 19.30 Uhr, im Münsterzentrum, Kanzleigasse 30, Villingen, statt. Das Thema des Abends lautet "Was dient dem Menschen – was nicht? Über eine ganzheitliche Ökologie". Beim ersten Lese- und Gesprächsabend ging es um die Umweltenzyklika "Laudato Si" von Papst Franziskus. Es stand die Umweltkrise und deren Folgen für die Gesellschaft, besonders für die Ärmsten der Welt, im Mittelpunkt. In Kleingruppen wurde über die Textpassagen diskutiert.