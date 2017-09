Villingen-Schwenningen Öffentlicher Dienst empfiehlt sich Bewerbern

Schwarzwald-Baar-Kreis. Um Ausbildung und Studium im Öffentlichen Dienst geht es am Freitag, 6. Oktober, von 13 bis 16 Uhr bei einer Hausmesse in der Agentur für Arbeit in Villingen. Bei Jugendlichen herrschen oft Vorurteile über Beruf und Arbeit bei modernen Dienstleistern. Doch die lassen sich schnell außer Kraft setzen. Die Ausbildungsleiter des Finanzamtes Villingen, der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, des Amtsgerichts in Villingen, der Stadt Villingen-Schwenningen, des Landratsamtes und der Agentur für Arbeit stellen die Ausbildungs- und Studien-Inhalte bei ihren öffentlichen Dienstleistern vor. Sie informieren über Bewerbungsmodalitäten, Ansatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Neben den Referenten stellen sich auch Auszubildende und Studierende der Öffentlichen Dienstleister den Fragen der Besucher.