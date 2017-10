Villingen-Schwenningen Oboist Albrecht Mayer siegt auf ganzer Linie

Herausragender Solist

Mayer erwies sich als herausragender Solist. Sein abgeklärter Stil, seine Formulierungskunst, die durchdachte Gestaltung, die kaum merkliche Atemtechnik und das perfekte, feinnervige Anblasen des Instruments, begeisterten.

Der Rezensent, kein Freund von Zugaben, konnte sein Erstaunen bei der Händel-Arie "Lascia ch’io pianga" nicht unterdrücken. Die organisch wachsende Wiedergabe, die reiche Verzierungskunst und der eigene Stempel des Solisten mussten bewundert werden. Widergespiegelt wurde auch das innige Verhältnis zu den Tuttimusikern. Mayer baute keinerlei Distanz auf, sondern war Primus inter pares, dem das Gelingen perfekter, ansprechender Musik am Herzen liegt, verdeutlicht in seinen Dankesgesten an die Orchestersolisten.