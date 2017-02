Villingen-Schwenningen Obereschacher Musiker bringen Wirrwarr um Baustellen auf die Bühne

So wies die Verkleidung des begeisterten Publikums in der gut besetzten Halle auch eher auf eine Betriebsversammlung in einem kommunalen Bauhof als auf einen Fastnachtsball hin, wäre da nicht schon vor dem Beginn des Programms eine prächtige Stimmung, welche von der Musikkapelle unter der Leitung von Thomas Haberer noch kräftig angeheizt wurde.

So bekam beim Programm jede Maßnahme im Ort sein Fett ab, ob dies der Bau des Minikreisels, der Ausbau der Steinatstraße, die Sanierung des Rathausvorplatzes mit dem Brunnen, die Errichtung eines Buswartehäuschens und natürlich die Sperrung der B 33 mit der Umleitung über Obereschach war, wobei die Ortschaftsräte unter dem Publikum viel zu leiden hatten.

Dies alles dank auch der ­kritischen Berichterstattung in der Presse, war natürlich auch dem Bundesamt für Bauaufsicht in der Bundeshauptstadt zu Gehör gekommen und schickte sogleich mit Tobias Leiber einen hohen Beamten nach Obereschach, der mit dem örtlichen Bauleiter ­Markus Leiber und seinem Mitarbeiter Maximilian Winterhalder die einzelnen Baumaßnahmen abnahm und diese für gut befand. Außer dass der überdimensionale Knochen der Gayser-Gilde mit Kreisel nicht vorschriftsmäßig durch eine Leitplanke abgesichert ist.