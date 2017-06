Villingen-Schwenningen Obereschach: Nach Brand brodelt Gerüchteküche

Kripo ermittelt noch

Während die Kriminalpolizei noch nach einer möglichen Ursache sucht, wird im Ort bereits kräftig über den Brand diskutiert. Schon am Montagabend stellten Schaulustige eine Verbindung zum dort geplanten Neubauprojekt her. Schließlich soll die Alte Post einem Sechsfamilienhaus weichen, das im Vorfeld von Bürgern – insbesondere aufgrund der vorgesehenen Höhe – kritisiert wurde. Der Abriss ist, nachdem bereits vor rund fünf Jahren die letzten Mieter ausgezogen waren, für Anfang Juli geplant, um anschließend mit dem Bau zu beginnen.

Im Umfeld zum Brandobjekt ist das Thema hingegen ein ganz anderes. "Das war schon immer ein Abenteuerspielplatz", erklärt eine Nachbarin. Seit dem das Haus leer steht, gilt es als Anziehungspunkt, um sich dort auszutoben oder zu randalieren – und das, obwohl aufgrund morscher Böden und beschädigter Treppen an allen Ecken und Enden Gefahr droht.

Die Eigentümer seien, so erzählt man, kaum noch hinter her gekommen, das Objekt zu sichern. "Ständig wurde es wieder aufgebrochen." Die Nachbarn hatten deshalb auch schon die Polizei gerufen, doch erwischt wurde bislang wohl niemand. Seit dem klar ist, dass die Alte Post dem Erdboden gleich gemacht wird, habe sich die Frequenz von unerwünschten Gästen sogar noch erhöht.

Könnte einer von ihnen für eine mögliche Brandstiftung in Frage kommen? Die Nachbarin zuckt mit der Schulter und spricht nur hinter vorgehaltener Hand aus, was offenbar viele vermuten. "Es kann schon gut sein, dass da ein Jugendlicher bisschen gezündelt hat." Umso froher ist man in Obereschach, dass der Brand so glimpflich ausging und niemand verletzt wurde.