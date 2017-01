Villingen-Schwenningen Obereschach erfasst die Raser

VS-Obereschach (we). Einig war sich der Ortschaftsrat Obereschach in jüngster Sitzung über die wechselnden Standorte für das Radar-Display in den Hauptverkehrsstraßen. Es soll in der Niedereschacher Straße, Steinatstraße, Neuhauser Straße, Augenmoosstraße und der Stumpenstraße aufgestellt werden. Diese Anlage wird die Anzahl der Fahrzeuge und die Geschwindigkeiten aufzeichnen, um dem Ortschaftsrat Daten zu liefern, wo es notwendig sein wird, entsprechende Maßnahmen zur Geschwindigkeits- und Verkehrsreduzierung zu ergreifen.

Außerdem legte das Gremium vier neue Standorte für das Aufstellen von Abfallbehältern für Hundekot fest, die bereits geliefert wurden. Nach Auffassung von Ortsvorsteher Klaus Martin und verschiedenen Ortschaftsräten haben sich die bereits aufgestellten Stationen bewährt. Die neuen Behälter werden aber im Gegensatz zu den bereits aufgestellten keine Müllbeutel vorhalten. Jetzt sollen in Kürze die neuen Behälter in der Nähe des Umspannwerkes an der Straße nach Villingen, am Löchlebrunnenweg beim Tennisplatz, im Weiherle und am Ende des Altweges in Richtung Birkwald aufgestellt werden. Zu den Beschaffungskosten von rund 1600 Euro werden noch die Kosten für das Erstellen der Fundamente dazukommen.

Ortsvorsteher Klaus Martin kündigte überdies für den 30. März einen Informationsabend zur Dorfentwicklungsstudie an, welche von der Stadt Villingen-Schwenningen in Auftrag gegeben wurde. In der Sitzung kamen auch anwesende Bürger zu Wort. Hier kam es zu Beschwerden von Anwohnern der Birkwaldstraße, dass am Ende der Höfenstraße bei der Einmündung in die Birkwaldstraße regelwidrig geparkt werde und damit eine Behinderung und Gefährdung entstehe. Ortsvorsteher Martin sagte zu, im Frühjahr auf eine Erneuerung der Parkmarkierungen in der Höfenstraße zu drängen, die allerdings im Winter auf der schneebedeckten Straße nicht erkennbar seien.