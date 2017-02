So manch ein Betrachter des Villinger Fasnettreibens ließ sich am Sonntag täuschen – doch der Herr mit den langen Federn am Hut und dem königlichen Hermelinmantel an der Seite des Generalfeldmarschalles der Katzenmusik, Dominik Schaaf (rechts), war mitnichten "Prinz Carneval". Vielmehr handelte es sich – die das Katerbrunnenaufstellen miterlebten, werden es wissen – um den Oberelfer der Rottweiler "Nahallas", Stephan Drobny. Foto: Heinig