Villingen-Schwenningen Oben blüht es, unten gärt es

50 Jahre beträgt die sogenannte Nachsorgezeit, in der der Landkreis als Träger der Abfallwirtschaft für eine verfüllte Mülldeponie verantwortlich ist. Mit der Oberflächenabdichtung in Tuningen sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Entlassung der Deponie aus der Stilllegungsphase geschaffen. In einem nächsten Schritt müssen mit dem Regierungspräsidium die notwendigen Voraussetzungen für die Entlassung in die Nachsorge geklärt werden.