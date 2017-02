Villingen-Schwenningen Obdachlosenheim: Umzug bald unvermeidbar

"Es hat sich herausgestellt, dass es für beide Parteien die wirtschaftlichste Lösung ist", erklärt Stadtpressesprecherin Oxana Brunner auf nochmalige Nachfrage den Grund für die geplante Miete. Sie verweist aber wiederum auf die langfristigen Kaufabsichten. Wann diese spruchreif werden, dazu äußert sich die Pressesprecherin nicht. Die Mittel für die Miete stünden im Haushalt bereit.

Noch zur Zeit der Gemeinschaftsunterkunft war laut geworden, dass der Inhaber das Gebäude gar nicht verkaufen möchte. Nach Informationen unserer Zeitung sollen steuerrechtliche Gründe dabei eine Rolle spielen, die den Inhaber veranlassen, zunächst nur zu vermieten. Erst in mehreren Jahren wird es daher zum Kauf kommen. Für die Stadt, so heißt es weiter, werde sich jedoch finanziell nichts ändern: Die Miete werde später vom Kaufpreis abgezogen. Ein schmaler Grad, auf dem sich die Stadt und damit die Gemeinderäte bei ihrer anstehenden Entscheidung bewegen: Soll doch diese Absprache nur im Einvernehmen mit dem Inhaber getroffen und nicht schriftlich fixiert sein.

Ein gerechtfertigtes Vertrauen, das die Stadt ihm entgegenbringt? Bestimmt nicht einheitlich wird der Beschluss in den Gremien durchgewunken. Denn bei den Freien Wählern ist Diskussionspotenzial programmiert: Hatten sie doch in der Vergangenheit immer wieder den Vorstoß gewagt, einen Neubau neben dem Bürgerheim in der Salinenstraße zu errichten. Noch in den jüngsten Haushaltsberatungen hatte FW-Stadtrat Andreas Flöß einen erneuten Antrag gestellt, der jedoch abgelehnt wurde.

Wenn die Stadträte einer Miete tatsächlich zustimmen, soll das Obdachlosenheim bereits im Frühjahr von der Turnerstraße in den Dickenhardt umsiedeln. Der Zustand der Gebäudetechnik, unter anderem die Heizung oder die Sanitäranlagen, machten einen baldigen Umzug unvermeidbar, macht Pressesprecherin Oxana Brunner deutlich. Zudem könnten in der Turnerstraße die Brandschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden.

"Eine Generalsanierung ist vor Ort nicht mehr umsetzbar", fügt die Pressesprecherin hinzu. Auch erforderliche Erweiterungsmöglichkeiten seien nicht gegeben. Die Schubertstraße hingegen bietet größere Kapazitäten – etwa 80 Personen passen hinein. Derzeit seien am alten Standort rund 50 Obdachlose untergebracht.

Dass der Bedarf nach einem größeren Heim vorhanden ist, macht auch Ralf Großmann, stellvertretender Leiter des Sozialen Zentrums am Neckar, deutlich: Die Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis sei ebenso prekär wie in anderen Kreisen, die Nachfrage nach kleinen Wohnungen besonders am Hochschul-Standort Schwenningen hoch. "Die Menschen, die auf der Straße landen, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum finden, werden immer mehr", fügt Großmann hinzu.

Auch in der Vesperkirche, die noch bis zum 19. Februar täglich zwischen 11 und 15 Uhr Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten zu einer warmen Mahlzeit einlädt, ist das Thema allgegenwärtig. Er habe zwar nicht den Eindruck, dass in diesem Jahr mehr Obdachlose zu Besuch sind als sonst, meint Pfarrer Hans-Ulrich Hofmann. Trotzdem sei die Wohnungsnot vieler Bürger groß und bezahlbarer Wohnraum Mangelware, auch für Flüchtlinge.

Zudem habe er in Gesprächen erfahren, dass die Raumsituation in der Turnerstraße manch einen Bedürftigen abhalte, die Nacht dort zu verbringen. "Daher ist es gut, wenn bald das Gebäude in der Schubertstraße eröffnet wird."