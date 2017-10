Villingen-Schwenningen OB will Maison de France abreißen

Der Kunstverein VS setzt sich für einen Erhalt des Maison de France in der Villinger Pontarlierstraße ein. Dagegen plädiert OB Rupert Kubon für einen Abriss, wie er in einer Stellungnahme auf den offenen Brief des Vorsitzenden Helmut Kury und des Geschäftsführers Bernhard Fabry Stellung erklärt.