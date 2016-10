Villingen-Schwenningen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bietet in Baden-Württemberg von Montag, 31. Oktober, bis Sonntag, 13. November, seine Haus- und Straßensammlung durch. Mit der landesweiten Aktion sammelt die gemeinnützige Organisation Spenden, die für die Pflege von über 2,7 Millionen deutscher Kriegsgräber im Ausland sowie die Jugendarbeit für den Frieden benötigt werden. OB Rupert Kubon ruft die Bürger von VS dazu auf, den Verein zu unterstützen: "Bitte helfen Sie dem Volksbund mit Ihrer Spende bei der Anlage und Pflege der Kriegsgräberstätten und leisten Sie so einen Beitrag zum Frieden in der Welt."