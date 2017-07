Im Alten Rathaus begrüßte Oberbürgermeister Rupert Kubon am Montag eine Studenten-Delegation der University of Shanghai for Science and Technology (USST). 19 chinesische Studierende besuchen derzeit die als Projekt der Baden-Württemberg-Stiftung von Markus Hoch organisierte Sommerschule an der Hochschule Furtwangen. Bis zum 30. Juli werden die Gäste von der Partnerhochschule in Shanghai zusammen mit hiesigen Studenten des Studienganges "International Engineering" unter anderem in den Bereichen Anlageprogrammierung und Medizintechnik unterrichtet. Außerdem sollen sie über interkulturelle Kommunikation Deutschland und die europäische Integration kennenlernen. Kubon stellte das Oberzentrum als Heimat von innovativen Firmen, "hidden champions", dar und versprach "spannende Arbeitsplätze". Foto: Heinig