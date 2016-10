VS-Schwenningen. Jetzt äußerte sich auch die Stadt zum Ergebnis des Schlichtungsgesprächs beim Regierungspräsidium zur Zusammenlegung der Hirschbergschule mit der Grundschule der Friedensschule und der Werkrealschule der Friedensschule in den Schulverbund Deutenberg (wir berichteten). "Ich bin froh und erleichtert, dass wir hier zu einem Konsens gekommen sind und für die Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme Einvernehmen mit allen Beteiligten erreicht werden konnte", zeigt sich Oberbürgermeister Rupert Kubon erfreut. "Ein Schulentwicklungsprozess kann nur im Einvernehmen mit allen Beteiligten gut und erfolgreich gelingen", bekräftigte Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Schule, Bildung und Sport. Auf Grundlage des konstruktiven Austauschs in der Schlichtungsrunde hat der GEB der Aufhebung des Werkrealschulstandortes an der Friedensschule im Nachgang zugestimmt.