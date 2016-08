Villingen-Schwenningen Ob den Gärten kann’s jetzt losgehen

Wie Bürgermeister Bührer betonte, musste die Kanalisation, getrennt in Schmutzwasser- und Regenwasserkanal, um jeweils 120 Meter verlängert, die Straßen auf fünf und sechs Meter Breite ausgebaut und asphaltiert, die Gehwege gepflastert und mit Lampen versehen werden, die Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke verlegt, sowie Ausbauarbeiten für Kabelfernsehen und schnelles Internet vorgenommen werden.

Ortsvorsteher Klaus Martin zeigte sich erfreut, dass die Erweiterung des Baugebietes in relativ kurzer Zeit abgeschlossen und zur Bebauung freigegeben werden kann, wie er es den Bauwilligen versprochen hatte, zumal die acht Bauplätze, die sich in städtischer Hand befanden, bereits verkauft sind. Der Ortsvorsteher freute sich auch darüber, dass in den anderen Straßen des Baugebietes, wie zum Beispiel im Erblehenweg jetzt die Abschlussdeckschicht aufgebracht, die Gehwege gepflastert und damit die Erschließungsarbeiten zu Ende gebracht werden konnten. Hierfür dankte er Bürgermeister Bührer und den Mitarbeitern des Bauamtes, die mit den Arbeiten betraut waren, sowie der Firma A.M. Müller, die zum Teil auch an Samstagen gearbeitet hätten, um die Arbeiten schnellstmöglich zu Ende zu bringen.

Sein Dank galt aber auch den Anwohnern für ihr Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die sie während der Erschließungsarbeiten in Kauf nehmen mussten. Symbolisch durchtrennten Bürgermeister Bührer, Bauamtsleiter Holzmüller und Ortsvorsteher Martin das Absperrband, um den neuen Bauabschnitt für die Bebauung freizugeben.