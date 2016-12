Villingen-Schwenningen "O Du fröhliche" schallt es hier

Zum Abschluss gipfelte die Veranstaltung in einem gemeinsam gesungenen und von den Stadtmusikern begleiteten Weihnachtsklassiker "O du fröhliche". Doch bereits zuvor vermittelte das ausgewählte Programm durch und durch die festlich-fröhliche Seite der Weihnachtstage. Im Wechsel erheiterten Stadtmusik und Gesangverein das Publikum und luden die Zuhörer mit der Begeisterung ihrer Auftritte ein ums andere Mal zum Mitsingen ein. Erstmals an vorderster Front stand im Gesangverein die musikalische Leiterin Kristina Becker. Sie meisterte ihre Aufgabe mit Bravour. Alles war perfekt organisiert für eine weihnachtliche Traditionsveranstaltung die wie immer das Amt für Kultur der Doppelstadt organisierte. Hunderte von Besuchern nehmen am weihnachtlichen Musizieren auf dem Muslenplatz teil.