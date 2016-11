Villingen-Schwenningen Nutz wächst kontinuierlich und solide

VS-Schwenningen. 1921 wurde das Unternehmen in der Gartenstraße in Schwenningen gegründet. Die beengten und verwinkelten Raumverhältnisse erwog die Geschäftsleitung Ende der 1980er Jahre im damals neu entstandenen Gewerbegebiet In der Lache zu bauen. Der damalige geschäftsführende Gesellschafter Gert Reinhard hat die Geschäftsleitung mittlerweile an die beiden Geschäftsführer Uwe Seckinger und Harry Lüdtke sowie an die Prokuristen Norbert Schreiber und Achim Thieringer abgegeben. Seine Entscheidung war richtungsweisend für die heutige Größe der Nutz GmbH & Co. KG.

Der Kern des Unternehmens, die Elektrogroßhandlung, bildet weiterhin ein Hauptbestandteil des Geschäfts. Kunden sind vor allem Industrieunternehmen und Handwerker. Das größte Wachstum verzeichnete man im Bereich Schaltanlagenbau. Bestand die Abteilung Ende der 1980er Jahre – beim Einzug in das jetzige Firmengebäude – gerade mal aus drei Personen, planen und verdrahten heute 50 Mitarbeiter Schaltschränke, die vor allem in den Maschinenbau geliefert werden. Der Anstoß zum Aufschwung in dieser Abteilung kam von einem Kunden, der Schaltschränke in großer Zahl benötigt und diese Montage auslagern wollte. Die notwendigen Grundlagen im Fachwissen waren vorhanden, und die Mitarbeiter entwickelten ihre Kenntnisse weiter. Man sei auf diesem Bereich heute ein absoluter Spezialist, äußerte sich Uwe Seckinger im Gespräch und fügte hinzu, dass viele der Maschinenbauunternehmen das notwendige Wissen nicht bis ins letzte Detail besäßen und sie diese Dienstleistung gerne annehmen würden. Als Lieferant gelte es termintreu in hoher Qualität zu liefern.

Vor allem das Wachstum in dieser Abteilung macht in naher Zukunft eine erneute Erweiterung notwendig. Ursprünglich ließ Gert Reinhard in seiner Ära ein Verwaltungsgebäude und zwei der blauen Hallen bauen. Man hatte jedoch so viel Platzreserve, dass man nochmals zwei gleichgroße Hallen bauen konnte. Im Jahr 2000 war die Platzreserve erschöpft, heute platzt man so zusagen aus allen Nähten. Aus diesem Grund bemühten sich die Geschäftsleitung und der Inhaber vor wenigen Jahren darum, entweder weitere Gebäude anzumieten oder eines dazu zu kaufen und man hatte Glück. Die Nachbarn westlich wollten ihr Gebäude verkaufen, welches zum großen Teil an ein Unternehmen der Lebensmittelbranche vermietet ist. Dieses baut jedoch gerade in Hüfingen und hat einen Auszug auf Mitte 2017 signalisiert. Die Enge in der Fertigung ist also absehbar.