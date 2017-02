Villingen-Schwenningen Nur noch verzerrte Geräusche zu hören

Ähnlich verhält es sich auf der B 523 zwischen dem Gewerbegebiet Auf Herdenen und der Autobahnauffahrt zur A 81, wo täglich rund 14 000 Fahrzeuge unterwegs sind. Auch dort sind keine durchgängigen Telefongespräche möglich. Entweder es sind nur Wortfetzen des Gesprächspartners zu hören oder das Telefonat bricht komplett ab.

Hier ist laut Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz eine Verbesserung in Sicht. "Wir wollen dort einen neuen Standort aufbauen. Noch befinden wir uns allerdings in der Prüfung von Alternativen für einen solchen. Denn der Standort muss funktechnisch geeignet sein", sagt Kischkewitz. Über das Vorhaben habe die Telekom bereits die Kommune informiert. Er will aber keine falschen Erwartungen wecken: "Es wird selbst im Idealfall noch Monate dauern, bis ein neuer Standort ans Netz gehen kann." Das liege am Genehmigungsverfahren, dem Aufbau des Standortes und schließlich der notwendigen technischen Integration der neuen Anlage in das vorhandene Mobilfunknetz der Telekom. "Die einzelnen Funkzellen müssen perfekt miteinander harmonisieren", erklärt der Pressesprecher.

Anders sieht es auf der Bundesstraße 33 zwischen der Kreuzung Schoren und Mönchweiler aus, wo Kischkewitz keine Verbesserung in Aussicht stellen kann. Dieser Bereich liege an der Schnittstelle dreier Funkzellen, deren jeweilige Versorgungsleistung ausgeschöpft sei. "Mehr geht hier nicht."

Eine Verbesserung würde nur ein neuer Standort bringen. Ein solcher sei aber angesichts seiner Kosten an dieser Stelle für Anschluss, Aufbau und Betrieb derzeit wirtschaftlich nicht zu realisieren. "Wir tun alles, was möglich ist, investieren in Deutschland jährlich mehr als vier Milliarden Euro, aber auch wir können nicht zeitgleich überall unser Netz optimieren", so der Pressesprecher.