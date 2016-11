Villingen-Schwenningen Nur morgen gibt es Karten für Silvester-Revue

VS-Villingen. Christa Stiegenroth und Michael Grüber, Künstlerduo aus Horb, laden zur Heinz-Erhardt-Revue ein. Termine im Theater am Turm an der Schaffneigasse sind am 28., 29. und 30. Dezember,20 Uhr, am 31. Dezember, 17 und 20 Uhr.

Karten (14.-/neun Euro) gibt es im Vorverkauf nur morgen, Mittwoch, zwischen 9 und 12 Uhr in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen. Telefonische Reservierungen sind nicht möglich.

Heinz Erhardt ist Kult. Der Humorist, Musiker und Komponist, genialer Sprachdrechsler und Wortverdreher wird im Theater am Turm an vier Abenden – am Silvestertag sogar zwei Mal – wiederauferstehen. Vor dem Hintergrund seines bewegten Künstlerlebens von 1909 bis 1979 zünden Stiegenroth und Grüber ein Feuerwerk der Unterhaltung. Erhardts schönste Gedichte ("Ritter Fips", "Die Made", "Noch ’n Gedicht"), Sketche, Pointen und Gags, begleitet von Klaviermusik, werden nicht nur das Flair der Wirtschaftswunderzeit zurückbringen, sondern auch die Lachmuskeln trainieren.