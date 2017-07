Villingen-Schwenningen Nur in der Jugendhilfe wird es teurer

Deutlich teurer wird es in der Jugendhilfe: Hier werden die Planzahlen von 18,6 Millionen Euro aufgrund gestiegener Fahlzahlen und Kostensteigerungen um 650 000 Euro überschritten.

Weniger eingenommen wird in diesen beiden Bereichen: Aufgrund niedriger Schülerzahlen vor allem bei den Berufsfachschulen sinken die Sachkostenbeiträge hier um 200 000 Euro.

Wenn die dargestellte positive Haushaltsentwicklung sich bis zum Jahresende bestätigt, könnte man auf die für 2017 geplante Kreditaufnahme von 2,54 Millionen Euro zu einem großen Teil verzichten und damit den Schuldenstand des Landkreises weiter reduzieren, heißt es aus der Verwaltung.

"Es gibt noch nichts zu verteilen, aber die Vorfreude ist groß", kommentierte CDU-Sprecher Thorsten Frei. Durchgängig wurde die Finanzentwicklung in den Fraktionen als erfreulich wahrgenommen, aber auch vor übertriebener Begehrlichkeit gewarnt und Schuldentilgung angemahnt (Adolf Baumann, FDP). Christian Kaiser (Grüne) sah die Verbesserungen nicht nur positiv. Schließlich gebe es mehr Hilfebedürftige, und "die Situation bei den Leuten ist eher schlechter".

Mit 28 Personen in diesem Jahr ist die Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber im Landkreis deutlich rückläufig. Zur Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte wagt die Verwaltung keine verlässliche Prognose. Der veranschlagte Aufwand von 12,9 Millionen Euro muss jedenfalls bei Weitem nicht ausgeschöpft werden. Mit den Unterkünften für Flüchtlinge entstehen aber unabhängig von der Belegung Fixkosten. Der Kreis hat sich hier so aufgestellt, dass jederzeit auf veränderte Zugangszahlen reagiert werden kann. Abgerechnet werden die Kosten mit dem Land im Nachhinein. Noch nicht eingegangen ist die Abrechnung für 2015 über 1,8 Millionen Euro, für 2016 wurden die Aufwendungen noch gar nicht nachgefragt.

Kritik hatte es wegen der hohen Haushaltsreste im vergangenen Jahr gegeben. Laut Finanzdezernent Boris Schmid war Personalmangel ein Grund, der zur verzögerten Abwicklung von Baumaßnahmen führte. Bei zwei großen Brandschutzbaumaßnahmen an den Kreisschulen in Donaueschingen habe die Abstimmung mit der Stadt zu Verzögerungen geführt. Eine aktuelle Auflistung belegt deutliche Fortschritte. Im Juli 2016 standen Baumaßnahmen von 2,98 Millionen Euro an. Bis Mai 2017 konnte der Rückstand auf restliche Baumaßnahmen von 788 683 Euro abgebaut werden.