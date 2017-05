Villingen-Schwenningen Nur Heirat und Scheidung sind noch analog

Geschäftsführer Thomas Wolf stellte den Technologieverbund und dessen Akteure MedicalMountains AG, Kunststoff-Institut Südwest und Hahn-Schickard vor. Aus den Schnittmengen der drei Kompetenzfelder Medizintechnik, Kunststofftechnik und Mikrotechnik entstehen Verbundprojekte. Als dessen Bindeglied trete immer stärker die Digitalisierung in Erscheinung. Hierbei gilt Estland als Vorreiter. Wie die Wirtschaft- und Handelsdiplomatin Kristiina Omri zusammen mit Tiina Kivikas, Leiterin der Exportförderung Estlands in Süddeutschland, erläuterte, sei die digitale Entwicklung bereits in den 90er-Jahren angestoßen worden und dank guter Erfahrungen mit der öffentlichen Verwaltung erfolgreich gewesen – "nur Heirat, Scheidung und Immobilienkauf sind noch analog", so Kristiina Omri. Ähnlich die Situation in Lettland, wo der elektronische Datenaustausch im Bereich E-Medizin fest etabliert ist. Die Infrastruktur ist also vorhanden – der wertschöpfende Einsatz allerdings noch ausbaufähig.

"Viele Unternehmen sind sehr modern und vernetzt", erinnerte Helmuts Salnajs, Wirtschafts- und Handelsattaché an der Botschaft von Lettland in Berlin, "ein großer Teil fragt aber: Wozu brauchen wird das?" Es bestehe die Gefahr, eine wichtige Entwicklung zu verschlafen. Hier reifte der Gedanke, künftig Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Bereich ›Industrie 4.0‹ zu finden". Auch hiesige Unternehmen könnten vom Baltikum lernen, meint die IHK. Antanas Venckus, Zweiter Botschaftssekretär von Litauen in Berlin, zeigte die Stärken seines Landes unter anderem im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Life Sciences auf. In ihnen spiegele sich der hohe Bildungsstand und Akademisierungsgrad Litauens wieder.