Villingen-Schwenningen Nur Experten geben Salutschüsse ab

Was für den Menschen gilt, ist auch für die Kanonen von Belang. Alle fünf Jahre müssen sie beim Beschussamt in Ulm vorgestellt und auf Tauglichkeit geprüft werden. Zuletzt hat man die zwei vereinseigenen und zwei Kanonen aus Privatbesitz 2013 dorthin geschafft. "Zum Glück nur die Kanonenrohre – die passen alle auf einen Anhänger", antwortet Kunle auf die Frage, ob man dafür denn einen Lastwagen anmieten musste.

In einem normalen Vereinsjahr ist der 1. Januar der einzige Tag, an dem die Kanonen des Grenadierscorps in Einzelteilen aus dem Lager geholt und am Vorabend zusammengebaut werden. Im nächsten Jahr ist aber alles anders: Zur 1200-Jahr-Feier veranstalten die Grenadiere vom 21. bis 23. Juli einen "Kanonendonner über Villingen" und begeben sich mit sicherlich vielen Zuschauern auf die "Zeitreise einer wehrhaften Stadt". In den Anlagen zwischen dem Riettor und dem Romäusturm wird ein historisches Biwak aufgeschlagen. Ein Programmpunkt ist die akustische Darstellung des Beschusses auf die belagerte Stadt. Dafür werden nicht nur die eigenen Kanonen noch einmal hervorgeholt, es haben sich bereits befreundete Vereine mit zusammen 25 Kanonen angemeldet. "Wir hoffen, dass es noch mehr werden".