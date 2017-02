Villingen-Schwenningen Streit um beste Sicht

Trunkenheitsfahren seien im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht häufiger gewesen als sonst an Wochenenden. Ansonsten gab es "kleinere Handgreiflichkeiten", bei denen Alkohol eine große Rolle spielte und zwar vor allem im Vergnügungsviertel Villinger Färberstraße. Beispielsweise ereignete sich einer der von Popp als "Scharmützel" bezeichneten Fälle am frühen Montagmorgen im "Down under": Einer rempelte einen anderen an, der wehrte sich und der Rempler wurde schließlich "handgreiflich". Die hinzu gerufene Polizei stellte Körperverletzung fest.

Am Montag gegen 5.45 Uhr wankte ein Betrunkener durch die Niedere Straße in Villingen. Er wurde sofort in Polizeigewahrsam genommen, wehrte sich aber und wurde gegenüber der Polizei handgreiflich.

Zank um die beste Sicht auf den Schwenninger Umzug am Sonntag gab es in der Alleenstraße zwischen zwei Frauen. Die eine der beiden fühlte sich durch die andere in ihrer guten Aussicht eingeschränkt. Als es dann noch zu einer Auseinandersetzung mit der Tochter der Frau, die nichts mehr sehen konnte, kam, wurde der Streit um die bessere Sicht in Form einer Ohrfeige handgreiflich. Die Polizei wurde hinzu gerufen. Gegen 2.15 Uhr ereignete sich dann wieder in der Schwenninger Färberstraße ein "Scharmützel" mit der Folge von blauen Augen. Grundlos schlug ein Alkoholisierter am Eingangsbereich von "S’Hüttle" zuerst zu. Es kam dann zu einer Schlägerei.