Villingen-Schwenningen Notfalls reicht dem Einbrecher ein Schraubenzieher

Damit Menschen dieser Schock erspart bleibt, hatte die Polizei, zusammen mit Fachhandwerkern und Ausrüstern für Sicherheit in Haus und Betrieb am Samstag zum Tag der Sicherheit in das Münsterzentrum eingeladen.

Im Erdgeschoss hielten Fachleute Vorträge über Fenster- und Türsicherheit, Einbruchmeldeanlagen, Brandschutz und unter anderem Förderprogramme. Im Obergeschoss konnten sich die Besucher beraten lassen und sich alles, was zum Nachrüsten möglich ist, anschauen.

Wilke Alexander, Leiter des Arbeitsschutzlabors an der Hochschule Furtwangen, informierte über Rauchmelder für Rauch und Rauchmelder, die sich erst bei Rauch und Wärme melden, mit allen anderen Rauchmeldern im Haus jedoch über Funk kommunizieren können. Wie schnell ein Fenster aufgehebelt ist, demonstriert Sara Romer mit einem Schraubenzieher. Bei einem geschlossenen Fenster, das nicht gesichert ist, geht das ruckzuck, da ist noch nicht einmal viel Kraft notwendig. Volker Herrmann von der Firma Keinbruch in der Niederen Straße hat einen strammen Einbrecher, ganz in Schwarz mit Gesichtsvermummung, aufgestellt. So einen Typ möchte man nachts nicht plötzlich in der Wohnung stehen haben. Bei Herrmann kann man sich über die Sicherung von Türen, Fenstern und über die elektronische Sicherheit beraten und auch ausstatten lassen.