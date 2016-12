Villingen-Schwenningen Nostalgische Dampfzugreisen

Rottweil (bg). Am morgigen 10. Dezember ist Konstanz mit seinem Weihnachtsmarkt am See das Ziel. Der bewirtschaftete Sonderzug startet um 8.05 Uhr am Böblinger Bahnhof und fährt zunächst über Horb und das Neckartal nach Rottweil. Weiter geht es über Tuttlingen nach Radolfzell, wo der Bodensee erreicht wird. Zusteigehalte gibt es jeweils in Herrenberg (ab 8.21 Uhr), Horb (ab 8.45 Uhr), Sulz (ab 9.02 Uhr), Oberndorf (ab 9.20 Uhr), Rottweil (ab 9.50 Uhr), Spaichingen (ab 10.08 Uhr) und Tuttlingen (ab 10.22 Uhr).

Weihnachtsmarkt Konstanz

Der Aufenthalt in Konstanz kann dazu genutzt werden, den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Auch lädt die Stadt zur gemütlichen Einkehr in einem der zahlreichen Restaurants oder Cafés ein. Als weitere Möglichkeit bietet sich ein Besuch der schweizerischen Nachbarstadt Kreuzlingen an, die auch bequem zu Fuß erreicht werden kann. In diesem Fall ist der Personalausweis unbedingt mitzunehmen. Die Rückfahrt ab Konstanz erfolgt nach einem mehr als fünfstündigen Aufenthalt um 17.07 Uhr über die gleiche Strecke wie die Hinfahrt und den gleichen Halten zum Aussteigen.